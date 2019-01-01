مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2019-20

أحمد رضوان | تويتر

تنطلق الجولة الثانية من الدوري الإيطالي يوم الجمعة 30 أغسطس 2019 ميلاديًا الموافق 29 ذو الحجة 1440 هجريًا، وستكون البداية في ريناتو دالارا عندما يستضيف بولونيا سبال.

سيفتتح ميلان اليوم الثاني بمواجهة تبدو سهلة ضد بريشيا الصاعد حديثًا، وستحمل هذه المباراة الكثير من المشاعر بالنسبة لبالوتيلي المنضم حديثًا للروندينيلي، فهي العودة الأولى له للسان سيرو الذي كان بيته ليس فقط في حقبته مع الروسونيري بل أيضًا عندما بدأ مسيرته مع الإنتر.

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ستجمع قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بين البطل التاريخي للسيري آ يوفنتوس ووصيفه الشبه دائم في السنوات الأخيرة نابولي، وسيستضيف هذه المباراة ملعب آليانز معقل البيانكونيري الذي سيخوض اللقاء دون مدربه ماوريسيو ساري لتعرضه لوعكة صحية قبل انطلاق الكالتشيو.

ستمتد الإثارة هذا الأسبوع إلى الجنوب الإيطالي ولن تقتصر على الشمال، فنحن على موعد مع نسخة جديدة من ديربي العاصمة روما بين لاتسيو والذئاب، التي سيكون عليها أن تكون شرسةً وتسقط النسور بعد تعادلهم في الافتتاحية أمام جنوى، وذلك حتى لا يدخل زملاء دجيكو في نفقٍ مظلم.

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة الثانية

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بولونيا - سبال ريناتو دالارا الجمعة 30 أغسطس 2019،

29 ذو الحجة 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ماركو دي بيلو beIN SPORTS HD 4 ميلان - بريشيا سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية روزاريو أبيسو beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - نابولي استاد آليانز السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية دانييلي أورزاتو beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - روما أوليمبيكو "روما" الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ماركو جويدا beIN SPORTS HD 4 أتالانتا - تورينو إينيو تارديني الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية دانييلي دوفيري beIN SPORTS HD 2 كالياري - الإنتر ساردينيا أرينا الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ماوريزيو مارياني beIN SPORTS HD 4 جنوى - فيورنتينا لويجي فيراريس الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية بييرو جياكوميلي ليتشي - هيلاس فيرونا إيتوري جياردينيرو الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية خوان ساتشي ساسوولو - سامبدوريا استاد مابي الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لوكا بايريتو beIN SPORTS HD 7 أودينيزي - بارما داتشيا أرينا الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ماركو بيتشينيني

أبرز الغائبين عن الجولة الثانية في السيري آ

للإصابة للإيقاف تيموثي كاستاني - أتالانتا بافيل دافيدوفيتش - هيلاس فيرونا سيموني زازا - تورينو دييجو فارياس - ليتشي كريستيان أنسالدي - تورينو لا يوجد ستيفانو ستورارو - جنوى لا يوجد ماركو بياتسا - يوفنتوس لا يوجد ماتيا بيرين - يوفنتوس لا يوجد أركاديوش ميليك - نابولي لا يوجد جوردان لوكاكو - لاتسيو لا يوجد ليوناردو سبيناتزولا - روما لا يوجد دييجو بيروتي - روما لا يوجد ماتيا كالدارا - ميلان لا يوجد تيو هيرنانديو - ميلان لا يوجد لوكاس بيجليا - ميلان لا يوجد بيبي رينا - ميلان لا يوجد

ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الثانية: