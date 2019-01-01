مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي موسم 2019-20 يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 15 محرم 1441 هجريًا، وسيفتتح يوفنتوس الجولة عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا.

وسيشهد أيضاً اليوم الأول من الجولة الكثير من المباريات الهامة مثل مباراة نابولي وسامبدوريا والتي يسعى فيها الأزوري لتدارج الهزيمة الآخيرة التي تلقاها على يد البيانكونيري على الرغم من أدائهم الرائع في المباراة، كما سيستضيف الإنتر الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن فريق أودينيزي على ملعب جوزيبي مياتسا "سان سيرو" في ختام أول أيام الجولة.

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بينما سيحل لاتسيو ضيفاً على ثقيلاً على سبال في ثاني أيام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي على استاد باولو موتزا، ويحتل النسور المركز الرابع برصيد 4 نقاط بعد تعادلهم في الجولة السابقة أمام روما الذي سيستضيف ساسوولو في نفس اليوم على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، في حين سيحل أتالانتا ضيفاً على جنوى في نفس اليوم بملعب لويجي فيراريس.

وفي ختام اليوم الثاني من الجولة سيحل ميلان الذي مازال يعاني من سوء النتائج في الفترة الآخيرة ضيفاً على هيلاس فيرونا الذي قدم مستوى جيد في أولى الجولتين ويحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما سيستضيف تورينو نادي ليتشي على ملعب تورينو الأولمبي في اليوم الآخير من الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، ويقدم الثيران حتى الآن أداءاً رائعاً حيث أستطاع أن ينتصر على أتالانتا في الجولة السابقة ليحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط ليصبح ثالث الفرق التي تتحصل على العلامة الكاملة من أول جولتين رفقة كلً من الإنتر ويوفنتوس.

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة الثالثة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة فيورنتينا - يوفنتوس أرتيميو فرانكي السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية ماسيمليانو إيراتي beIN SPORTS HD 4 نابولي - سامبدوريا سان باولو السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية فيديريكو لابينا beIN SPORTS HD 4 الإنتر - أودينيزي سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ماوريزيو مارياني beIN SPORTS HD 4 جنوى - أتالانتا لويجي فيراريس الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

12:30 مصر، 13:30 السعودية ميكائيل فابري beIN SPORTS HD 4 سبال - لاتسيو باولو موتزا الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية جيانباولو كالفاريزي beIN SPORTS HD 4 بريشيا - بولونيا ماريو ريجامونتي الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية جيانلوكا روكي beIN SPORTS HD 8 بارما - كالياري إنيو تارديني الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية فابريزيو باسكوا beIN SPORTS HD 1 روما - ساسوولو أوليمبيكو "روما" الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية دانييلي شيفي beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - ميلان مارك بينتجودي الأحد 15 سبتمبر 2019،

16 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية جيانلوكا مانيانيلي beIN SPORTS HD 4 تورينو - ليتشي أولمبيكو دي تورينو الاثنين 16 سبتمبر 2019،

17 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية أنتونيو جيوا beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة الثالثة في السيري آ

للإصابة للإيقاف جاكوب راسموسن - فيورنتينا رونالدو فييرا - سامبدوريا ماركو بيناسي - فيورنتينا ماريو بالوتيلي - بريشيا ماركو بياتسا - يوفنتوس لا يوجد جورجيو كيلليني - يوفنتوس لا يوجد ماتيا دي شيليو - يوفنتوس لا يوجد ماتيا بيرين - يوفنتوس لا يوجد جونزالو ماروني - سامبدوريا لا يوجد لورينزو تونيلي - نابولي لا يوجد دايفيد زاباكوستا - روما لا يوجد دييجو بيروتي - روما لا يوجد هيدا تير افست - أودينيزي لا يوجد ماتيا كالدارا - ميلان لا يوجد لوكاس بيجليا - ميلان لا يوجد

إنتر وميلان يتفقان على تفاصيل سان سيرو الجديد

ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الثالثة: