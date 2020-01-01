مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2020-21

ندى الشافعي| تويتر

انتهت الجولة الثانية من الدوري الإسباني ولم يشارك برشلونة في الجولتين الأولى والثانية وتم تأجيل مبارياته بسبب مشاركات الفريق في البطولات القارية، بينما شارك حامل اللقب في الجولة الثانية فقط وله مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، والتقى الملكي مع نادي ريال سويسداد في لقاء مخيب لآمال جماهير بطل الموسم الماضي حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليمتلك بذلك الريال نقطة واحدة يحتل بها المركز العاشر في الترتيب.

يحتل صدارة الجدول إلى الآن نادي غرناطة برصيد ٦ نقاط، ويليه في الترتيب نادي ريال بتيس بفارق الأهداف ونفس رصيد النقاط، حيث فاز صاحب المركز الأول في مباراته في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء أمام فريق اتلتيك بيلباو ، وفاز في الجولة الثانية أمام ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد، بينما فاز ريال بتيس في الجولة الأولى بهدف واحد دون رد أمام نادي ألافيس ، وتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الثانية أيضاً أمام بلد الوليد بهدفين دون مقابل.

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تبدأ الجولة الثالثة من الدوري الإسباني يوم الجمعة الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بمواجهة نادي إيبار لنادي اتليتكو بيلباو، وتُستأنف المباريات يوم السبت بلقاء نادي ألافيس أمام نادي خيتافي ، كما يلتقي نادي فالنسيا مع نادي ويسكا، ويستضيف نادي إلتشيه نادي ريال سوسيداد ، ويحل نادي ريال مدريد ضيفاً على نادي ريال بتيس ، و تستكمل الجولة لليوم الثالث بمواجهة بين فريقي أوساسونا و ليفانتي ، كما يواجه نادي اتليتكو مدريد نادي غرناطة ، ويحل سلتا فيجو ضيفاً على نادي بلد الوليد ، ويستضيف برشلونة في أولى مبارياته في الموسم الجديد نادي ڤياريال ، و يلتقي نادي قادش مع نادي إشبيلية في ختام الجولة الثالثة من لاليجا .

موعد مباريات الدوري الإسباني 2020 -21 الجولة الثالثة