موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

تمكن نادي يوفنتوس من الفوز على نظيره فيرينتسفاروش 4-1، اللقاء أقيم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويستعد البيانكونيري للقاء صعب ضد نادي لاتسيو في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020 على ستاد أوليمبيكو.

يوفنتوس هو بطل النسخة السابقة من الدوري الإيطالي ، ويحتل المركز الثالث فى جدول الموسم الجديد حتى الآن برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات، وتمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات، ولم يتلق الفريق أي خسارة رغم أنه لم يظهر بشكلٍ جيد وأداء مميز حتى الآن سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال.

بينما يحتل نادي لاتسيو المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، وتلقى الفريق هزيمة في مباراتين، وتعادل في واحدة، وفاز في 3 مباريات، وكانت آخر مباراة خاضها الفريق في بطولة دوري الأبطال حيث تعادل مع نادي زينيت الروسي 1-1.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو؟

موعد مباراة لاتسيو ضد يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي هو يوم الأحد 8 نوفمبر 2020، الموافق 22 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيقام في ملعب أوليمبيكو.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد يوفنتوس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإيطالي ، ومن المقرر أن تُذاع مباراة يوفنتوس ولاتسيو عبر القناة رقم 1.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الذي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب لاتسيو - يوفنتوس الأحد 8 نوفمبر 2020،

22 ربيع الأول 1442،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 أوليمبيكو

التشكيل المتوقع للاتسيو

عدد كبير من اللاعبين يغيب عن لاتسيو قبل مباراة يوفنتوس في الدوري الإيطالي للإصابة، وهم تشيرو إيموبيلي ولوكاس ليفا وستراكوشا ولوليتش ورادو ولاتزاري وأنديرسون وإسكالانتي.

سيبدأ إنزاجي برينا في حراسة المرمى، أتشيربي وهويدت وباتريس في الدفاع، فارس وألبيرتو وبارولو وميلينكوفيتش سافيتش وماروشيتش في الوسط، كوريا وكايسيدو في الهجوم.

التشكيل | 3-5-2

بيبي رينا

ويسلي هويدت - فرانشيسكو أتشيربي - باتريس

محمد فارس - لويس ألبيرتو - ماركو بارولو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - آدم ماروشيتش

خواكين كوريا - فيليبي كايسيدو

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يغيب عن يوفنتوس دي ليخت وأليكس ساندرو ورامسي وكيليني بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

سيبدأ بيرلو بتشيزني في حراسة المرمى، ديميريل وبونوتشي ودانيلو في الدفاع، كوادرادو وبينتانكور ورابيو وكولوسيفسكي وماكيني في الوسط، موراتا ورونالدو في الهجوم.

التشكيل | 3-4-1-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ميريح ديميريل

ديان كولوسيفسكي - أدريان رابيو - رودريجو بينتانكور - خوان كوادرادو

وستون ماكيني

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا