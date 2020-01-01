موعد مباراة ليفربول ضد وست هام والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يلتقي نادي ليفربول مع نادي وست هام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، ويستضيف المباراة الريدز على ملعب آنفيلد.

ليفربول هو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كانت آخر مبارياته في الدوري في الموسم الجديد أمام نادي شيفيلد يونايتد صاحب المركز 19 في الجدول حتى الآن برصيد نقطة واحدة، وانتهت المباراة بفوز زملاء محمد صلاح بنتيجة 2-1.

ويحتل الريدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن نادي إيفرتون صاحب المركز الأول، ونقطة واحدة من نادي أستون فيلا ونادي ليستر سيتي صاحبي المركزين الثالث والرابع.

المزيد من الفرق

يدخل وست هام المباراة وفي جعبته 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين من 6 مباريات، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي ونيوكاسل المتواجدين خلفه، ونقطة عن آرسنال صاحب المركز الحادي عشر.

مباراة صعبة على الفريقين، فليفربول يعاني من إصابة نجم دفاعه فان دايك والذي سيعود بعد عدة أشهر، أما الضيوف فهدفهم هو تحقيق الفوز الثالث هذا الموسم على حساب بطل الموسم الماضي.

ما هي إصابة فان دايك؟ وهل يغيب عن مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة وأكثر...

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد وست هام؟

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي هو يوم السبت 31 أكتوبر 2020، الموافق 14 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيقام في ملعب أنفيلد.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد وست هامعن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - وست هام السبت 31 أكتوبر 2020،

14 ربيع الأول 1442،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

أبرز غيابات ليفربول هو فيرجيل فان دايك الذي تعرض لإصابة في مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزيسيغيب لمدة طويلة بسببها، ويغيب أيضًا تشامبرلين وتافاريس للإصابة.

ساديو: هل لديكم فيديو تدريب "الروندو" الخاص بنا؟ 🤨

لا تنسوا ذلك، لأننا حطمناهم! 💪😂



يوم جديد داخل تدريبات الريدز | https://t.co/ozl3xJq0nn pic.twitter.com/2iDZIKvZkt — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 29, 2020

سيبدأ كلوب بأليسون في حراسة المرمى، روبرتسون وماتيب وجوميز وأرنولد في الدفاع، فاينالدوم وتياجو وهندرسون في الوسط، صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - جورجينيو فاينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لوست هام

سيغيب عن وست هام في مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الجزائري سعيد بن رحمة لعدم اكتمال لياقته.

سيبدأ مويس بفابيانسكي في حراسة المرمى، أوجبونا وكريسويل وماسواكو وكوفال وبالبوينا في الدفاع، رايس وسوتشيك وفورنالس وبوين في الوسط، وسيكون أنطونيو هو المهاجم الوحيد.

التشكيل | 5-4-1

لوكاش فابيانسكي

أرتور ماسواكو - آرون كريسويل - أنجيلو أوجبونا - فابيان بالبوينا - فلاديمير كوفال

بابلو فورنالس - ديكلان رايس - توماش سوتشيك - جارود بوين

مايكل أنطونيو