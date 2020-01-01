موعد مباراة ليفربول ضد ميدتييلاند في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد ميدتييلاند في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي ليفربول على ملعبه أنفيلد نادي ميدتييلاند الدنماركي في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

التقى الريدز في الجولة الأولى من دور المجموعات مع نادي آياكس الهولندي وتمكن من الفوز بهدف واحد دون رد، وكانت آخر مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة ٢-١ أمام نادي شيفيلد يونايتد، ويحتل المركز الثاني في الترتيب في الجدول حتى الآن، ويسعى الفريق لتحقيق أفضل النتائج هذا الموسم ليتمكن من المنافسة بقوة وحصد البطولة.

الفريق الدنماركي تلقى هزيمة كبيرة في الجولة الأولى أمام نادي أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة، ويحتل الفريق الإيطالي صدارة المجموعة يليه الفريق الإنجليزي، ويسعى كل فريق لاقتناص الصدارة والتأهل للدور التالي.

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ما هو موعد مباراة ليفربول ضد ميدتييلاند؟

موعد مباراة ليفربول ضد ميدتييلاند في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2020-21 هو يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، الموافق 10 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيقام في ملعب أنفيلد.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميدتييلاند؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 2.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد ميدتييلاند عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - ميدتييلاند الثلاثاء 27 أكتوبر2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

أبرز غيابات ليفربول هو فيرجيل فان دايك الذي تعرض لإصابة في مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي سيغيب لفترة طويلة بسببها، ويغيب أيضًا تسيميكاس وماتيب وألكانتارا وكيتا وتشامبرلين للإصابة.

سيبدأ كلوب بأليسون في حراسة المرمى، روبرتسون وفابينيو وجوميز وأرنولد في الدفاع، فاينالدوم وجونز وميلنر في الوسط، صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

كورتيس جونز - جورجينيو فاينالدوم - جيمس ميلنر

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لميدتييلاند

يغيب عن ميدتييلاند في مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا لاعب واحد فقط للإصابة، هو اللاعب رييس.

التشكيل | 4-2-3-1

ياسبر هانسين

باولينيو - أليكساندر شولز- إريك سفياتشينكو - جويل أنديرسون

ينس كايوستي - فرانك أونييكا

أوير مابيل - بيوني سيستو - أنديرس دريير

سوري كابا