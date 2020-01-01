موعد مباراة ليفربول اليوم ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يلتقي نادي ليفربول مع نادي شيفيلد يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، ويستضيف المباراة الريدز على ملعب آنفيلد.

الريدز بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كانت آخر مبارياته في الدوري في الموسم الجديد أمام نادي إيفرتون صاحب المركز الأول في الجدول حتى الآن برصيد 13 نقطة، وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 2-2، المباراة التي أصيب فيها اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك في الركبة وأعلن النادي عن حاجته إلى إجراء جراحة بعدما تعرض لتدخل عنيف مع جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 10 نقاط، أما نادي شيفيلد يونايتد فلم يفز في أي مباراة من مبارياته الخمسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تعادل مباراة واحدة وخسر 4، ليحتل المركز 19 وقبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة.

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مباراة صعبة على الفريقين، فليفربول يعاني من إصابة نجم دفاعه فان دايك والذي سيعود بعد عدة أشهر، أما الصيوف فهدفهم هو تحقيق الفوز الأول هذا الموسم على حساب بطل الموسم الماضي.

ما هي إصابة فان دايك؟ وهل يغيب عن مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة وأكثر...

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد؟

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي هو يوم السبت 24 أكتوبر 2020، الموافق 7 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيقام في ملعب أنفيلد.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول وشيفيلد عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - شيفيلد يونايتد السبت 24 أكتوبر 7 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لشيفيلد يونايتد

يغيب عن شيفيلد يونايتد في مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، هم جون فليك وليس موسييه وجاك أوكونيلي وسيمون مور.

أسبوع من العمل الشاق ✅



وقت المباراة 🔜 pic.twitter.com/KhBhPtIfQA — شيفيلد يونايتد (@SUFCArabic) October 24, 2020

سيبدأ رامسديل في حراسة المرمى، باشام وإيجان وروبينسون في الدفاع، بالدوك ولوندسترام وبيرجي وأوسبورن وستيفينز في الوسط، بريوستر وماكبورني في الهجوم.

التشكيل | 3-5-2

آرون رامسديل

جاك روبينسون - جون إيجان - كريس باشام

إندا ستيفينز - بين أوسبورن - ساندر بيرجي - جون لوندسترام - جورج بالدوك

ريان بروستر - أوليفر ماكبورني

التشكيل المتوقع لليفربول

أبرز غيابات ليفربول هو فيرجيل فان دايك الذي تعرض لإصابة في مباراة إيفرتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي قد تنهي موسمه، ويغيب أيضًا تشامبرلين وأليسون للإصابة.

بعد الانتصار الأوروبي، حان وقت العودة مرة أخرى لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وهدفنا الثـلاث نقاط...💪🙌



🆚شيفيلد يونايتد

⏲️ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة #ليفربول_شيفيلد pic.twitter.com/SJxrU6tdVy — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 24, 2020

سيبدأ كلوب بأدريان في حراسة المرمى، روبرتسون وفابينيو وجوميز وأرنولد في الدفاع، فينالدوم وكيتا وهندرسون في الوسط، صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أدريان

أندرو روبرتسون - فابينيو - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

نابي كيتا - جوردان هندرسون - جيورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح