موعد مباراة ليفربول القادمة ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة

يستضيف استاد أنفيلد مباراة ليفربول القادمة في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، والتي ستكون ضد أستون فيلا .

سيكون هذا اللقاء مواجهة مباشرة بين 3 نجوم للمنتخب المصري، الأول هو الفرعون محمد صلاح الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع الريدز هذا الموسم، والثاني هو محمود تريزيجيه الذي يلعب في صفوف الفيلا وزميله أحمد المحمدي.

فاز ليفربول بلقب البريميرليج في الجولة قبل الماضية، وهو في المركز الأول برصيد 86 نقطة، بفارق 20 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي ، والذي أكرمه في الظهور الأول بعد الفوز بالبطولة وانتصر عليه برباعيةٍ نظيفة في الجولة الماضية.

أستون فيلا في وضع لا يحسد عليه هذا الموسم، فمنذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا لم يفز الفريق في أي مباراة في الدوري الإنجليزي ، ليدخل دائرة الخطر ويصبح في المركز 18 برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن بورنموث التاسع عشر، وواتفورد صاحب المركز 17.

والآن نتعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد أستون فيلا ، القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا هو يوم الأحد 5 يوليو 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات الدوري الإنجليزي، وسيتم نقل أحداث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

وسنكون على موعد مع البث الكتابي المباشر عبر الإنترنت الذي سيأتيكم من جول، وستنطلق أحداثه قبل بداية المباراة بحوالي نصف ساعة.

يغيب عن ليفربول في مباراة أستون فيلا ثنائي قلب الدفاع جويل ماتيب الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، وديان لوفرين المصاب أيضًا.

سيبدأ يورجن كلوب المباراة بأليسون في حراسة المرمى، أرنولد وجوميز وفان دايك وروبرتسون في الدفاع، هندرسون وفابينيو وفينالدوم في الوسط، وسيتواجد في الهجوم الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

يعاني أستون فيلا من عدد من الغيابات جميعها بسبب الإصابة، وهم ويسلي مورايس وتوماس هيتون ومات تارجت وبيورن إنجيلز.

"It’s not as bad as first feared."



Dean Smith provided an injury update on @MattyTargett when he joined the media to preview #LIVAVL . 🎙️ #AVFC