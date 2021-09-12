موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد كامب نو مباراة قوية تجمع بين برشلونة وبايرن ميونخ في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22.

تاريخ طويل من المواجهات بين الفريقين في دوري الأبطال نجد الغلبة فيه للبايرن، فقد جمعت بينهما 9 مباريات فاز البافاري في 6 منها، وفاز الكتلان في اثنتين فقط وانتهت واحدة بالتعادل.

آخر مباريات بايرن ميونخ وبرشلونة هي المباراة الشهيرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20، والتي انتهت بفوز كبير للعملاق الألماني بنتيجة 8-2.

وفي الموسم الحالي من دوري الأبطال، أوقعت قرعة دور المجموعت الفريقين في المجموعة الخامسة، ويتواجد معهما نادي بنفيكا البرتغالي ونادي دينامو كييف الأوكراني.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ؟

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ هو يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 في ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ على beIN SPORTS PREMIER 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - بايرن ميونخ الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة في مباراة بايرن ميونخ عدد من اللاعبين للإصابة، هم سيرخيو أجويرو وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

مارتين برايثوايت - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

عدد من الغيابات أيضًا في صفوف بايرن ميونخ قبل مباراة برشلونة للإصابة، وهم الثلاثي كومان وروكا وتوليسو.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - نيكلاس زوله - دايوت أوباميكانو - يوسيب ستانيشيتش

ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

جمال موسيالا - توماس مولر - سيرج جنابري

روبيرت ليفاندوفسكي