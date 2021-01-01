موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد نادي ضمك في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل النصر ضيفًا ثقيلاً على ضمك في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، وذلك في الجولة 25 من الدوري السعودي 2021.

اكتملت كارثية النصر السعودي هذا الموسم في مباراته الأخيرة، حيث خسر من الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، وبذلك تأكد خروجه من الموسم الحالي خالي الوفاض، خاصةً وأن فرصته في الفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان تكاد تكون معدومة.

على صعيد الدوري السعودي، يحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن التعاون الرابع، و12 نقطة كاملة عن الهلال المتصدر، أما ضمك فيعاني سكرات الهبوط بتواجده في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، وتفصله 4 نقاط عن الباطن المتواجد خارج منطقة الخطر.

فيديو: شاهد ملخص مباراة النصر والفيصلي في كأس الملك 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة النصر وضمك في الجولة 25 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

متى مباراة النصر القادمة ضد ضمك؟

موعد مباراة النصر وضمك هو يوم الجمعة 9 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442 هجريًا، وستقام في ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:05 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث إذاعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة النصر وضمك عبر شاشتها.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.