تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإسماعيلي في دور 16 من كأس مصر 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة لديربي أولاد العم في الكرة المصرية؟

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية بين الزمالك والإسماعيلي، في إطار مباريات دور 16 من كأس مصر 2021.

فاز الزمالك على حرس الحدود في دور 32، أما الإسماعيلي فقد فاز على نادي لا فيينا في نفس الدور، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة نادي مصر للمقاصة في ربع النهائي، وذلك بعد أن فاز على نادي سيراميكا كليوباترا في دور 16.

نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز صعب في المباراة الأخيرة له في الدوري على النادي المصري بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ليواصل الابتعاد بالصدارة عن النادي الأهلي، ويصبح رصيده 54 نقطة.

أما الإسماعيلي فبعد أن كان في مناطق الخطر، نجح في الفوز في آخر 7 مباريات له، وتقدم للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي هو الخميس 27 مايو 2021 على استاد السويس الجديد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي؟

تذاع مباريات كأس مصر على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.