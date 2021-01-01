موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والدحيل في مستهل مشاوارهما كأس العالم للأندية 2020، وما هي القنوات الناقلة للقمة العربية في المونديال العالمي؟

أجريت قرعة كأس العالم للأندية 2020 يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وأسفرت القرعة عن مواجهة عربية من العيار الثقيل بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، والدحيل بطل الدوري القطري .

كان من المقرر أن يبدأ الفارس الأحمر المونديال بمواجهة أوكلاند سيتي، لكن بطل أوقيانوسيا انسحب من البطولة بسبب العدو الأول للعالم وكرة القدم في هذه الفترة فيروس كورونا.

هذه المشاركة هي الأولى للدحيل في كأس العالم للأندية ، وسيشارك باعتباره المستضيف بفوزه بدوري نجوم قطر الموسم الماضي، أما الأهلي فهذه المشاركة السادسة في تاريخه، ليصبح بذلك أكثر أندية النسخة الحالية مشاركةً في مونديال الأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي الذي شارك في البطولة 9 مراتٍ من قبل.

المزيد من الفرق

كانت أفضل نتيجة حققها النادي الأهلي هي الحصول على البرونزية في نسخة 2006 التي أقيمت في اليابان، والتي فاز بها إنترناسيونال البرازيلي على حساب برشلونة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية 2020 ، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد بطولة كأس العالم للأندية 2021؟ وما هي الفرق المشاركة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والدحيل؟

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية 2020 هو يوم الخميس 4 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 22 جمادى الآخرة 1441 هجريًا.

🚨 | الأهلي يفتتح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري في الرابع من فبراير المقبل. 🦅🔥💪



🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Jp3Sdftpgw — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 19, 2021

ستقام المباراة على ستاد المدينة التعليمية بالريان، وستنطلق صافرة بدايتها الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق النقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2020 ، وستذاع المباراة على إحدى قنواتها التي لم تحدد حتى الآن.

لكن، إذا لم تكن مشترك فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والدحيل في المونديال عن طريق خدمة البث المباشر التي يوفرها موقع جول لكل متابعيه.