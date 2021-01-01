موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يعود الأهلي بعد فترة من الغياب للدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية وخوض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، وستكون مباراة عودة المارد الأحمر للدوري ضد طلائع الجيش.

تراجع ترتيب النادي الأهلي في فترة الغياب إلى المركز الثالث، حيث جمع 21 نقطة قبل السفر إلى قطر من 9 مباريات، ويأتي في المركز الثاني مصر المقاصة برصيد 23 نقطة ويتواجد في الصدارة الغريم التقليدي نادي الزمالك برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.

أما طلائع الجيش فلم تتأجل له أي مباراة في الدوري المصري حتى الآن، ويتواجد في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 13 مباراة، وتفصله 3 نقاطٍ فقط عن منطقة الهبوط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش هو يوم الأحد 28 فبراير 2021، وستقام في ستاد السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

تذاع بطولات الكرة المصرية على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشرةً ولحظة بلحظة عن طريق موقع جول.