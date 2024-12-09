تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على حساب يوفنتوس، على ملعب أليانز، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بهدف مصالحة جماهيره عقب تراجع النتائج والأداء الملحوظ هذا الموسم، والعودة إلى طريق الانتصارات في البطولة الأوروبية، للاقتراب من حسم التأهل.

على الجانب الآخر يوفنتوس، صاحب الأرض والجمهور حاله لا يختلف كثيرًا عن سيتي، في البطولة إذ يسعى البيانكونيري، للخروج بنقاط المباراة كاملة لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

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ويحتل مانشستر سيتي، المركز السابع عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس، صاحب المركز التاسع عشر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في الجولة السادسة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، على ملعب أليانز.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 3.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق يوفنتوس - مانشستر سيتي الأربعاء 11 ديسمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 أليانز عصام الشوالي

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى جريجوريو خط الدفاع سافونا، كالولو، جاتي، كامبياسو خط الوسط لوكاتيلي، تورام، كونسيساو خط الهجوم كوبمييتيرز، مكيني، فلاهوفيتش

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: