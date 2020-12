موعد مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد يوفنتوس لديربي قوي، عندما يستضيف تورينو على ملعب أليانز ستاديوم، وذلك لحساب الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

البيانكونيري قادم من انتصار أوروبي مقنع على دينامو كييف بثلاثية نظيفة، غير أنه على الصعيد المحلي لم يُقنع بتعادله الأسبوع الماضي مع الصاعد حديثًا بينفينتو بهدف لكل فريق.

تحتل كتيبة أندريا بيرلو المركز الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق ست نقاط عن المتصدر ميلان، والهزيمة في الديربي من شأنها أن تُصعب مهمة المدرب الواعد كثيرًا وتُزيد من الانتقادات على كاهله.

تورينو هذا الموسم يقدم بداية كارثية رغم استقراره في السنوات الماضية، فزملاء بيلوتي يحتلون المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط برصيد 6 نقاط فقط من 9 مباريات.

مباراة وإن بدت سهلة نظريًا لليوفي، لكنها كديربي له حسابات أخرى بالتأكيد.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وتورينو وما هي القنوات الناقلة.

لا يشبع من التاريخ .. كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ 750 في مسيرته

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو هو السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، الموافق 20 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإيطالي ، ومن المقرر أن تُذاع مباراة يوفنتوس وتورينو عبر القناة رقم 4.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الذي يقدمها موقع جول.

يغيب عن يوفنتوس جورجيو كيليني للإصابة وألفارو موراتا للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة بينفينتو، عدا ذلك فالفريق مكتمل الصفوف قبل الديربي.

ومن المتوقع أن يعتمد بيرلو على تشكيلته المعتادة بتشيزني في حراسة المرمى وأمامه دانيلو ودي ليخت، مع الثنائي رابيوت وأرتور في منتصف الملعب وفي الهجوم الأسطورة كريستيانو رونالدو.

التشكيل | 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو - دانيلو - ماتياس دي ليخت - كوادرادو

فيديركو كييزا - أدريان رابيوت - أرتور - كولوسيفيسكي

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

يغيب عن تورينو الثنائي دانيلي باسيلي وفوجفودا بسبب الإصابة، بينما يظل موقف الثلاثي لوكيتش وأوجكاني وجوجاك معلقًا بسبب فيروس كورونا.

