موعد مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام تورينو بملعب أليانز ستاديوم لحساب الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة للديربي؟

يستعد يوفنتوس لديربي قوي، عندما يستضيف تورينو على ملعب أليانز ستاديوم، وذلك لحساب الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

البيانكونيري قادم من انتصار أوروبي مقنع على دينامو كييف بثلاثية نظيفة، غير أنه على الصعيد المحلي لم يُقنع بتعادله الأسبوع الماضي مع الصاعد حديثًا بينفينتو بهدف لكل فريق.

تحتل كتيبة أندريا بيرلو المركز الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق ست نقاط عن المتصدر ميلان، والهزيمة في الديربي من شأنها أن تُصعب مهمة المدرب الواعد كثيرًا وتُزيد من الانتقادات على كاهله.

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تورينو هذا الموسم يقدم بداية كارثية رغم استقراره في السنوات الماضية، فزملاء بيلوتي يحتلون المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط برصيد 6 نقاط فقط من 9 مباريات.

مباراة وإن بدت سهلة نظريًا لليوفي، لكنها كديربي له حسابات أخرى بالتأكيد.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وتورينو وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وتورينو؟

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو هو السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، الموافق 20 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإيطالي ، ومن المقرر أن تُذاع مباراة يوفنتوس وتورينو عبر القناة رقم 4.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الذي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - تورينو السبت 5 ديسمبر 2020،

20 ربيع الآخر 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يغيب عن يوفنتوس جورجيو كيليني للإصابة وألفارو موراتا للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة بينفينتو، عدا ذلك فالفريق مكتمل الصفوف قبل الديربي.

ومن المتوقع أن يعتمد بيرلو على تشكيلته المعتادة بتشيزني في حراسة المرمى وأمامه دانيلو ودي ليخت، مع الثنائي رابيوت وأرتور في منتصف الملعب وفي الهجوم الأسطورة كريستيانو رونالدو.

التشكيل | 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو - دانيلو - ماتياس دي ليخت - كوادرادو

فيديركو كييزا - أدريان رابيوت - أرتور - كولوسيفيسكي

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

التشكيل المتوقع لتورينو

يغيب عن تورينو الثنائي دانيلي باسيلي وفوجفودا بسبب الإصابة، بينما يظل موقف الثلاثي لوكيتش وأوجكاني وجوجاك معلقًا بسبب فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب جيامباولو على تشكيلته المعتادة بالحارس سيريجو ومن أمامه ثلاثي دفاعي بقيادة ليانسو وفي منتصف الملعب ميتي ولينتي وفي الهجوم الثنائي القوي زازا وبيلوتي.