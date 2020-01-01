موعد مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد دينامو كييف في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد دينمو كييف وصيف الدوري الأوكراني الموسم الماضي والمتصدر حاليًا برصيد 14 نقطة لاستضافة خصم شرس وهو يوفنتوس الإيطالي.

يخوض النادي الأوكراني اللقاء بعد فوز على روخ فينيكي بهدفين دون رد في الدوري، بآداء مميز من جانب الفريق.

بينما يوفنتوس ذاهب للمواجهة بعد تعادل مخيب للآمال أمام كرتوني، الذي حصل على أول نقطة له بعد هذا التعادل مع حامل اللقب.

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في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة دينامو كييف ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة دينامو كييف ويوفنتوس؟

يلتقي يوفنتوس مع دينامو كييف مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، الموافق 3 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب أولمبيسكي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة 18:55 بتوقيت القاهرة، 19:55 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة دينامو كييف ويوفنتوس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري أبطال أوروبا مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة دينامو كييف ضد يوفنتوس ، والذي سيبدأ قبل الصافرة بنصف ساعة.