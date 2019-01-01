موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد بريشيا في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد بريشيا في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2019-20.

أحمد جمال

يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على بريشيا بملعب ماريو ريجامونتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لموسم 2019-20، وستبدأ أحداث المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر يوم الثلاثاء القادم 24 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 25 محرم 1441 هجرياً.

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استطاع البيانكونيري أن يعود بالنتيجة في المباراة السابقة ضمن الجولة الرابعة أمام هيلاس فيرونا بعد تقدم الآخير في النتيجة، إلا أن لاعبي السيدة العجوز استطاعوا أن يعودوا بمجريات المباراة وينتصروا بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيدهم إلى النقطة العاشرة محتلين وصافة الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن الإنتر المتصدر حتى الآن، ويأتي هذا التأخر بسبب تعادلهم في الجولة الثالثة أمام فيورنتينا تعادلاً سلبياً.

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على الجانب الآخر فيدخل بريشيا المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن استطاع تحقيق الفوز في الجولة الثانية والرابعة من البطولة على كلً من فروزينيوني كالتشيو وأودينيزي، كما استطاع الفريق الصاعد حديثاً إلى السيري آ تقديم مباراة رائعة أمام بولونيا، ولكن في الآخير قد هُزموا بنتيجة (4-3).

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