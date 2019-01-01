موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد كالياري في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي أمام كالياري، وذلك بعد الهزيمة من لاتسيو في كأس السوبر، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباراة.

نكسة جديدة لموسم يوفنتوس كانت في المملكة العربية السعودية، عندما خسر فريق السيدة العجوزة بثلاثية من لاتسيو في إطار كأس السوبر الإيطالي، ليخسر أول ألقابه تحت إمرة مدربه ماوريسيو ساري.

لاتسيو هو الفريق الوحيد في إيطاليا الذي تمكن من التغلب على اليوفي هذا الموسم، فكسبه في الدوري في أول ديسمبر بثلاثة أهداف لهدف، ثم عاد لينتصر عليه في السوبر بنفس النتيجة، وهو أمر من غير المألوف للبيانكونيري عندما يتعلق الأمر بالكالتشيو.

ولكن الآن الوقت سيكون في صالح كتيبة ساري من أجل الاستشفاء والتعافي والاستعداد للمرحلة المقبلة، حيث ستدخل الفرق الإيطالية في مرحلة من الراحة ليست بالطويلة ومن ثم تعود لتستأنف منافسات الدوري الإيطالي.

يوفنتوس سوف يلتقي مع كالياري يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020، الموافق 11 جمادي الأول 1441 هجريًا، ضمن فعاليات الجولة 18 من جنة كرة القدم، في المباراة التي ستقام على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، حيث معقل البيانكونيري.

كالياري خصم عنيد وله باع طويل في إحراج الكبار، إلى جانب الموسم المميز الذي يحظى به هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة ومتسلح بنجمه رادجا ناينجولان، مما ينذر بمباراة لن تكون بالسهلة أبدًا على اليوفي.

رجل رائع_رجل مخيب | لاتسيو ويوفنتوس

الآن نتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري والقنوات الناقلة