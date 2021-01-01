موعد مباراة يوفنتوس وبورتو الإياب في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نادي بورتو الإيطالي على ملعبه يوم الثلاثاء 9 مارس 2021، وذلك في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-21.

خسر البيانكونيري في مباراة الذهاب بهدفين لهدف على ملعب دراجاو بالبرتغال، وسيدخل مباراة العودة وهو لا بديل له عن الفوز بفارق هدفين للتأهل إلى ربع النهائي، أما بورتو فيكفيه التعادل للتأهل.

صعد يوفنتوس كأول مجموعته برصيد 15 نقطة بالأفضلية في المواجهات المباشرة بعد التعادل في النقاط مع برشلونة ثاني المجموعة، حيث فاز الكتلان في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لاشسئ، ثم استطاع البيانكونيري الفوز في لقاء العودة بثلاثة أهداف دون رد.

أما بورتو فصعد كثاني مجموعته برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاطٍ فقط عن نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد الذي صعد كأول مجموعته.

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وفي هذا التقرير، نستعرض موعد مباراة يوفنتوس وبورتو في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2021، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وبورتو الإياب؟

موعد مباراة يوفنتوس ضد بورتو في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء 9 مارس 2021، الموافق 25 رجب 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في ستاد يوفنتوس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبورتو الإياب؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وستنقل مباراة يوفنتوس وبورتو عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - بورتو الثلاثاء 9 مارس 2021،

25 رجب 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ستاد يوفنتوس

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يغيب عن يوفنتوس 3 لاعبين للإصابة هم كيليني ودي ليخت وباولو ديبالا، وسيغيب رودريجو بينتانكور بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما يغيب المدافع دانيلو للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب أنطونيو بيرلو بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-2

فويتشيك تشيزني

جيانلوكا فرابوتا - أليكس ساندرو - ميريح ديميريل - خوان كوادرادو

وستون ماكيني - أدريان رابيو - آرون رامسي - فيديريكو كييزا

كريستيانو رونالدو - ديان كولوسيفسكي

التشكيل المتوقع لبورتو

يغيب عن إيفان ماركانو للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب سيرجيو كونسيساو المباراة بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-2

أجوستين ماركيسن

زايدو سانوسي - مبيمبا - بيبي - ويلسون يانكو

أوتافينيو - سيرجيو أوليفيرا - ماتيوس أوريبي - خيسوس كورونا

مهدي طارمي - موسى ماريجا