موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل يوفنتوس ضيفًا على أياكس في ملعب يوهان كرويف أرينا بأمستردام فى مواجهة قوية بين الفريقين يوم الأربعاء القادم 10 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 4 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

حقق البيانكونيري فوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق مبلان بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 20 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 31 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 27 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.

يدخل أياكس هذا اللقاء وهو قادم من فوز أمام فريق فيليم تيلبورج برباعية مقابل هدف وحيد، وذلك في الجولة 29 من الدوري الهولندي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 29 مباراة، استطاع أن ينتزع الصدارة مؤقتا، برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني، بعد أن حققوا الفوز في 23 مباراة، وتلقوا 4 هزائم، وتعادلو في مباراتين.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أياكس - يوفنتوس ايوهان كرويف أرينا الأربعاء 10 أبريل 2019 ميلادياً،

4 شعبان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية لم يتم تحديد الحكم beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيفتقد يوفنتوس في اللقاء القادم في دوري الأبطال ضد أياكس الخماسي ماتيا برين أندريا بارزالي وكوادرادو ودوجلاس كوستا ومارتن كاسيرس بداعي الإصابة، بالإضافة إلى نجم الفريق كريستيانو رونالدو بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيواصل أليجري الاعتماد على طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، وسيعتمد على بونوتشي بجانب روجاني، أما في الهجوم فسيتواجد بيرنارديسكي لتعويض غياب البرتغالي بجانب ماريو ماندجوكيتش باولو ديبالا .



التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - دانييلي روجاني - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو

بليز ماتويدي - إيمري تشان - رودريجو بينتانكور

فيدريكو بيرنارديسكي - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا

الغيابات والتشكيل المتوقع لأياكس

سيكون أياكس كامل بكل قوته الضاربة أمام يوفنتوس، ولن يفتقد فريق العاصمة أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيواصل المدرب الهولندي إريك تين هاج الاعتماد على الطريقة المعتاد عليها في الدوري، وسيعتمد على دالي بليند، ماتايس دي ليخت في قلب الدفاع، وفي خط الهجوم سيتواجد الثنائي ديفيد نيريس وحكيم زياش بجانب دوشان تاديتش.

التشكيل | 4-2-3-1

أندريه أونانا

نيكولاس تاجليافيكو - دالي بليند - ماتايس دي ليخت - جويل فيلتمان

لاسه شونه - فرنكي دي يونج

ديفيد نيريس - دوني فان دي بيك - حكيم زياش