موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة وست هام وآرسنال في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف وست هام نظيره آرسنال في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب لندن.

آرسنال يدخل المباراة وعينه على استغلال الحالة المترنحة لمانشستر سيتي كي يرتقي إلى الوصافة وينتظر تعثرًا جديدًا لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، لذلك لا يريد التفريط أبدًا في أي نقطة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة وست هام وآرسنال في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة وست هام وآرسنال، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 30 نوفمبر 2024، على ملعب لندن.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وست هام وآرسنال عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب وست هام. -آرسنال السبت 30 نوفمبر 2024،

20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 1 TOD TV لندن

تشكيل آرسنال المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي 2024-2025