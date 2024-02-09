موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل آرسنال ضيفًا على وست هام ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب "لندن".

مباراة هامة بالنسبة لرجال المدرب ميكيل أرتيتا، لأنها تأتي بعد فوزهم على ليفربول وتضييق الخناق عليه والتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر سيتي الذي لا يزال يملك مباراة يتخطى فيها الجميع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 11 فبراير 2024 على ملعب لندن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب وست هام - آرسنال الأحد 11 فبراير 2024

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 لندن

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Jorginho, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli.