تعرف على موعد مباراة وست هام وليفربول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ليفربول لمواجهة هامة بعد الخسارة أمام إيفرتون في الديربي ليحل ضيفًا على وست هام ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول فقد 3 نقاط هامة في سباق المنافسة على اللقب ليترك نفسه بعيدًا ويمنح لمانشستر سيتي وآرسنال فرصة افضل للفوز.

ويبدو أن يورجن كلوب قد يغادر ليفربول بحصوله على لقب كأس الرابطة فقط في الموسم الحالي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024، هو يوم السبت 27 أبريل 2024، على ملعب لندن الأولمبي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب وست هام - ليفربول السبت 27 أبريل 2023

14:30 السعودية ومصر beIN Sports HD 1 لندن الأولمبي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-