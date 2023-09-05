تعرف على موعد مباراة هولندا واليونان في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعد منتخب هولندا من المنتخبات القوية والتاريخية في أوروبا، على الرغم من سوء النتائج التي يقدمها في التصفيات حتى الأن، كونه يقبع في المركز الرابع من المجموعة الثانية التي تضم المنتخب اليوناني الذي يحتل الوصافة بالإضافة إلى فرنسا، أيرلندا وجبل طارق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة هولندا واليونان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل..

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ما هو موعد مباراة هولندا واليونان في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة هولندا واليونان في تصفيات يورو 2024 هو يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على ملعب فيليبس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة هولندا واليونان في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد المباراة على شاشتها.

ولهواة البث المباشر يمكنكم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب هولندا - اليونان الخميس 7 سبتمبر 2023

21:4 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 فيليبس

التشكيل المتوقع لهولندا

من المتوقع أن يدخل المدرب رونالد كومان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى: أندرياس نوبيرت

خط الدفاع: ناثان آكي - فيرجيل فان دايك - دينزل دومفرايس - لوتشاريل جيترويدا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - ماتس وايفر

خط الهجوم: دونيل مالين - كودي جاكبو - نوا نويل لانج - فوت فيجهورست







