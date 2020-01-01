موعد مباراة هولندا وإيطاليا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيطاليا ضد هولندا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تقام يوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2020 مباراة مثيرة بين منتخب هولندا ومنتخب إيطاليا في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة دوري الأمم الأوروبية وتقام المباراة الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

يتصدر وصيف النسخة الماضية المنتخب الهولندي المجموعة بعد الفوز بهدف مقابل لا شيء في المباراة السابقة التي جمعته مع المنتخب البولندي، حيث أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب ستيفن بيرجوين في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، ويسعى الفريق لحصد اللقب هذا الموسم ليداوي جراح الموسم الماضي حين خسر في المباراة النهائية أمام منتخب البرتغال بنتيجة 1-0.

منتخب هولندا شارك في بطولة كأس العالم 10 مرات ولم يحصد البطولة أي مرة، وعلى الرغم من ذلك يعتبر من أقوى المنتخبات لكرة القدم في العالم.

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بينما رصيد المنتخب الإيطالي في البطولة هذا الموسم نقطة واحدة حتى الآن بعد سقوطه في فخ التعادل في المباراة السابقة أمام منتخب البوسنة والهرسك، مما يزيد المباراة إثارة لكلا الفريقين، حيث يسعى المنتخب الهولندي للفوز لينفرد بصدارة المجموعة ويتأكد من التأهل مبكراً، بينما يسعى المنتخب الإيطالي للفوز ليقتنص صدارة المجموعة وينتزع المركز الأول من الطواحين.

منتخب إيطاليا من أقوى منتخبات كرة القدم في العالم/ حيث شارك في بطولة كأس العالم 18 مرة وفاز بالكأس 4 مرات، أخرهم عام 2006.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة هولندا ضد إيطاليا في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

ما هو موعد مباراة إيطاليا وهولندا؟

موعد مباراة هولندا وإيطاليا في كأس الأمم الأوروبية هو يوم الإثنين 7 سبتمبر 2020، الموافق 19 محرم 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وهولندا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية ، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة إيطاليا وهولندا .

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة هولندا - إيطاليا يوهان كرويف أرينا الإثنين 7 سبتمبر 2020،

19 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 1

قائمة منتخب هولندا في دوري أمم أوروبا

لا تمتلك هولندا نجوم كبار في الوقت الحالي كما كانت طوال تاريخها باستثناء بعض الأسماء، أبرزهم نجم ليفربول فيرجيل فان دايك المتواجد بالقائمة.

قائمة هولندا:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين - تيم كرول - ماركو بيزوت.

ياسبر سيليسين - تيم كرول - ماركو بيزوت. الدفاع: كيني تيتي - جويل فيلتمان - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي - هانز هاتيبور - بير شورس - أوين فيندال - ستيفين في فري - دينزيل دامفريس.

كيني تيتي - جويل فيلتمان - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي - هانز هاتيبور - بير شورس - أوين فيندال - ستيفين في فري - دينزيل دامفريس. الوسط: ليروي فير - جورجينيو فينالدوم - مارتين دي رون - كيفن ستروتمان - محمد إيهاتارين - دوني فان دي بيك - فرينكي دي يونج.

ليروي فير - جورجينيو فينالدوم - مارتين دي رون - كيفن ستروتمان - محمد إيهاتارين - دوني فان دي بيك - فرينكي دي يونج. الهجوم: ستيفن بيرجفاين - ريان بابل - ممفيس ديباي - كوينسي بروميس - لوك دي يونج.

التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا

خرج من قائمة منتخب هولندا لاعبين بسبب الإصابة، هما كونجولو ومالين.

سيبدأ المدرب لوديفيجيس بسيليسين في حراسة المرمى، فان دايك وفيلتمان وهاتيبور وآكي في الدفاع، فان دي بيك وفينالدوم ودي يونج وبيرجفاين وبروميس في الوسط، وسيقود ديباي الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

ياسبر سيليسين

ناثان آكي - فيرجيل فان دايك - جويل فيلتمان - هانز هاتيبور

فرينكي دي يونج - جورجينيو فينالدوم

كوينسي بروميس - دوني فان دي بيك - ستيفن بيرجفاين

ممفيس ديباي

قائمة منتخب إيطاليا في دوري أمم أوروبا

يتواجد في قائمة منتخب إيطاليا مجموعة من اللاعبين الشباب والخبرة في نفس الوقت، وأبرز المتواجدين دوناروما حارس ميلان وكيليني وبونوتشي مدافعي يوفنتوس وإيموبيلي هداف الدوري الإيطالي.

قائمة إيطاليا:

حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو - أليكس ميريت - جيانلويجي دوناروما - أليسيو كرانيو

سالفاتوري سيريجو - أليكس ميريت - جيانلويجي دوناروما - أليسيو كرانيو الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - جيورجيو كيليني - كريستيانو بيراجي - جيانلوكا مانشيني - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو فلورينزي - ليوناردو بونوتشي - ليوناردو سبيناتزولا - دانيلو دامبروزيو - ماتيا كالدارا.

جيوفاني دي لورينزو - جيورجيو كيليني - كريستيانو بيراجي - جيانلوكا مانشيني - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو فلورينزي - ليوناردو بونوتشي - ليوناردو سبيناتزولا - دانيلو دامبروزيو - ماتيا كالدارا. الوسط: ستيفانو سينسي - بريان كريستانتي - لورينزو بيليجريني - جورجينيو - نيكولو زانيولو - نيكولا باريلا - مانويل لوكاتيلي - جياكومو بونافنتورا - روبيرتو جاليارديني.

ستيفانو سينسي - بريان كريستانتي - لورينزو بيليجريني - جورجينيو - نيكولو زانيولو - نيكولا باريلا - مانويل لوكاتيلي - جياكومو بونافنتورا - روبيرتو جاليارديني. الهجوم: أندريا بيلوتي - لورينزو إنسيني - فيديريكو كييزا - تشيرو إيموبيلي - مويس كين - ستيفان الشعراوي - كيفن لازانيا - ريكاردو أورسوليني - فرانشيسكو كابوتو.

التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا

يغيب عن إيطاليا 5 لاعبين للإصابة، هم باستوني وتونالي وكاستروفيلي وفيراتي وبيرنارديسكي وبيراردي.

سيبدأ مانشيني بدوناروما في حراسة المرمى، بونوتشي وكيليني ودامبروزيو وبيراجي في الدفاع، جورجينيو وباريلا وكريستانتي في الوسط، وفي الهجوم كييزا وإنسيني وإيموبيلي.

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

كريستيانو بيراجي - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - دانيلو دامبروزيو

بريان كريستانتي - جورجينيو - نيكولو باريلا

لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا