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Liverpool FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport
الدوري الإنجليزي الممتاز
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سينت جيمس بارك، نيوكاسل
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جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025
مصعب صلاح

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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كل ما تريد معرفته عن مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في الجولة الرابعة عشر في الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل ليفربول ضيفًا على منافسه الصعب نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.

ليفربول يعيش أفضل فتراته حاليًا بعد تربعه على الصدارة بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، تشيلسي وآرسنال، ويرغب في الاستمرار في سلسلة الانتصارات.

ونجح الريدز في التغلب على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على ملعب أنفيلد في الجولة الماضية، ليزيد من أوجاع بيب جوارديولا.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، على ملعب سانت جيمس بارك.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نيوكاسل وليفربول عبر قناة beIN Sports HD 2.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
نيوكاسل - ليفربولالأربعاء 4 ديسمبر 2024،
21:30 مصر ، 22:30 السعودية		beIN Sports HD 2علي محمد عليسانت جيمس بارك

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2024-2025

الخطة4-3-3
حراسة المرمىكيفين كيليهير
خط الدفاعترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون
خط الوسطأليكسيس ماك أليستير، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرش
خط الهجوملويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح
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