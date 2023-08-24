تعرف على موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة ستنطلق لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي 2023-2024 جامعة بين كل من نيوكاسل وليفربول.

الريدز يسعون لتحقيق انتصارهم الثاني في أول 3 جولات من عمر المسابقة، وهم الذين يحتلون المركز الخامس برصيد 4 نقاط جمعوها من فوز وتعادل.

أما نيوكاسل فيسعون لتحقيق الانتصار الثاني بعد تحقيق فوز في الجولة الأولى ثم هزيمة من نيوكاسل في الجولة الثانية.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2023؟

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2023 هو يوم الأحد 27 أغسطس 2023 على ملعب سان جيمس بارك معقل نيوكاسل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2023؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بالتأكيد ستشاهد مباراة نيوكاسل وليفربول على شاشتها.

كيف تشاهد نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريمييرليج.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نيوكاسل - ليفربول الأحد 27 أغسطس 2023

18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Premium

TOD TV سان جيمس بارك

التشكيل المتوقع لنيوكاسل

من المتوقع أن يدخل المدرب إيدي هاو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: دان بيرن - سفين بوتمان - فابيان تشار - كيران تريبيير

خط الوسط: ساندرو تونالي - برونو جيمارايش - جويلنتون - هارفي بارنز

خط الهجوم: ميجيل ألميرون - ألكسندر إيساك

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - محمد صلاح