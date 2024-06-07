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Tunisia celebrate goal vs France World Cup.Getty Images.
World Cup Qualification CAF
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جدول مباريات وترتيب تونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

موعد مباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

World Cup Qualification CAFناميبيا v تونسناميبياتونس

تعرف على موعد مباراة تونس ضد ناميبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

بعد خروج منتخب تونس من كأس أمم إفريقيا 2023، من الدور الأول بشكل محبط، يعود نسور قرطاج إلى مباريات تصفيات كأس العالم 2026 من جديد.

يسير المنتخب التونسي بشكل جيد في التصفيات، حقق اللعلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات من أصل 3 وتحقيق 9 نقاط كاملة.

ويدخل نسور قرطاج اللقاء أمام ناميبيا وصيف المجموعة الذي يملك 7 نقاط من 3 مباريات، بهدف مواصلة للانتصارات للاقتراب أكثر من التأهل إلى المونديال القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 9 يونيو 2024 على ملعب أورلاندو.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026؟

حصلت شبكة "SSC" الرياضية السعودية على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا...

كيف تشاهد مباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
نامبيا - تونسالأحد 9 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		SSC SPORT 1 HDملعب أورلاندوفارس عوض

التشكيل المتوقع لتونس أمام ناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب منتصر الوحيشي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2

حراسة المرمىبشير بن سعيد
خط الدفاععلي العابدي - ديلان برون - منتصر الطالبي
خط الوسطحمزة رفيعة - نادر الغندري - إلياس سخيري - عيسى العيدوني - محمد علي. بن رمضان
خط الهجومإلياس عاشوري - سيف الدين الجزيري
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