تعرف على موعد مباراة تونس ضد ناميبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

بعد خروج منتخب تونس من كأس أمم إفريقيا 2023، من الدور الأول بشكل محبط، يعود نسور قرطاج إلى مباريات تصفيات كأس العالم 2026 من جديد.

يسير المنتخب التونسي بشكل جيد في التصفيات، حقق اللعلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات من أصل 3 وتحقيق 9 نقاط كاملة.

ويدخل نسور قرطاج اللقاء أمام ناميبيا وصيف المجموعة الذي يملك 7 نقاط من 3 مباريات، بهدف مواصلة للانتصارات للاقتراب أكثر من التأهل إلى المونديال القادم.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 9 يونيو 2024 على ملعب أورلاندو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026؟

حصلت شبكة "SSC" الرياضية السعودية على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا...

كيف تشاهد مباراة ناميبيا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق شاهد.

المباراة المشاهدة عبر الإنترنت ناميبيا - تونس شاهد

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق نامبيا - تونس الأحد 9 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD ملعب أورلاندو فارس عوض

التشكيل المتوقع لتونس أمام ناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب منتصر الوحيشي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2