موعد مباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على نابولي، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب دييجو ارماندو مارادونا.
وحجز برشلونة مقعده في دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، بينما وصل الفريق الإيطالي إلى الدور الحالي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.
وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...
ما موعد مباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
موعد مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 على ملعب دييجو ارماندو مارادونا.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة نابولي وبرشلونة عبر إحدى قنواتها.
هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|نابولي - برشلونة
|الأربعاء 21 فبراير 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN SPORTS HD 1
|دييجو ارماندو مارادونا
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:
|التشكيل| 4-3-3
|حراسة المرمى
|تير شتيجن
|خط الدفاع
|كوندي – أراخو – إينيجو مارتينيز – جواو جانسيلو
|خط الوسط
|فرينكي دي يونج - بيدري - جوندوجان
|خط الهجوم
|لامين يامال - ليفاندوفسكي - رافينيا