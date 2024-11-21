موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سان سيرو، قمة من قمم الكرة الإيطالية، والتي ستجمع ميلان مع يوفنتوس، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2024-2025.

ميلان، يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد السقوط في آخر مباراتين له، ويريد استعادة نغمة الانتصارات للاقتراب أكثر في ترتيب الدوري.

بينما يوفنتوس، يسير بخطى ثابتة في الدوري سيعمل على مواصلتها وخطف نقاط المباراة كاملة أمام الروسونيري، للاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحتل ميلان المركز السابع في ترتيب السيري آ برصيد 18 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز السادس ومعه 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن نابولي متصدر الترتيب.

ما موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2024-2025 هو يوم السبت 23 نوفمبر 2024، على ملعب سان سيرو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان ويفنتوس عبرها.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ميلان - يوفنتوس السبت 23 نوفمبر 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 سان سيرو عامر عبد الله

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى ميشيل دي جريجوريو خط الدفاع نيوكولو سافونا - فيديريكو جاتي - بيير كالولو - أندريا كامبياسو خط الوسط كيفرين تورام - مانويل لوكاتيلي - كونسيساو خط الهجوم يلديز - تيموثي وياه - تيون كوبيمنيريس

تشكيل ميلان المتوقع أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025: