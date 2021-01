موعد مباراة ميلان وإنتر في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

ديربي جديد من أهم ديربيات القارة الأوروبية، عندما يلتقي ميلان مع جاره إنتر بملعب سان سيرو، في مباراة ستقام بينهما لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

إثارة الديربي هذه المرة لا تكمن فقط في العداوة الشهيرة بين الفريقين، بل إن الظروف والأوضاع التي يمران بها تجعل هزيمة أي منهما إنذار بانهيار موسم كامل.

ميلان تلقى هزيمة ثقيلة من أتالانتا الجولة الماضية في قلب سان سيرو بثلاثية في الكالتشيو، وكان محظوظًا بأن إنتر تعادل مع أودينيزي سلبيًا، ما جعلهم يحافظون على صدارة جنة كرة القدم بفارق نقطتين.

زلاتان إبراهيموفيتش اعتبر أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وأن الفوز ضروري في الديربي لتعويض هزيمة أتالانتا، فيما يتطلع أنطونيو كونتي إلى الرد على انتقادات الجماهير بفوز كبير كهذا يثبت أقدامه ويمنحه الثقة.

ولا يُنسى أن الديربي الأخير الذي جمع بين الفريقين هذا الموسم لحساب الدوري انتهى بفوز ميلان في مباراة كان بطلها الأول إبرا، لتحمل مباراة الكأس القادمة طابعًا ثأريًا بالنسبة للنيراتزوري بكل المقاييس.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ميلان وإنتر وما هي القنوات الناقلة؟

إبراهيموفيتش يُعبر عن غضبه من خسارة ميلان بطريقة غريبة جدًا

موعد مباراة ميلان وإنتر هو الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، الموافق 13 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب سان سيرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

لا توجد قنوات قد اشترت حقوق بث بطولة كوبا إيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن.

موقع جول سيبث المباراة كتابيًا قبل انطلاقها بنصف ساعة، لذلك يمكنك متابعة المباراة من خلاله.

من المتوقع أن يعتمد المدرب ستيفانو بيولي على التشكيل الآتي:

