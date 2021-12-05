يحتضن ملعب "سان سيرو" مباراة ميلان ضد بورتو، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويلعب ليفربول وميلان في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم إلى جانبهما بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ليفربول يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويليه أتلتيكو مدريد بنفس الرصيد من النقاط ولكن فارق الأهداف لصالح الروسونيري.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

تمكن ميلان من إنعاش حظوظه مرة أخرى في التأهل بعد أن حقق فوزًا هامًا على أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو في الدقائق الأخيرة برأس ميسياس، خاصًة مع خسارة بورتو أمام ليفربول على أنفيلد بهدفين نظيفين سجلهما ألكانتارا وصلاح.

مواجهات ليفربول وميلان في دوري الأبطال دائمًا ما تكون كلاسيكية وممتعة، ومن ينسى نهائي أسطنبول في 2005 وثأر ميلان بعدها بعامين في 2007، حتى أن مباراة الدور الأول برغم فارق الخبرات بين التشكيلتين لصالح الريدز، ولكنهم حققوا فوزًا صعبًا للغاية بصاروخية هندرسون.

يحتاج ميلان في الجولة الأخيرة للفوز على ليفربول مع تعادل بورتو وأتلتيكو مدريد بأي نتيجة من أجل أن يحسم البطاقة الثانية في المجموعة، ويحقق عودة شبه أسطنبولية ويتأهل إلى الدو التالي بعد أن متذيل للترتيب قبل مباريات الجولة السابقة.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ميلان وليفربول، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ميلان وليفربول؟

تقام مباراة ليفربول وبورتو يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليفربول؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وميلان على قناة beIN SPORTS PREMIUM 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ميلان - ليفربول الثلاثاء 7 ديسمبر 2021،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 سان سيرو

تشكيل ليفربول المتوقع

من المتوقع أن يقوم ليفربول بإراحة بعض الأساسيين بسبب ضغط المباريات الكبير في إنجلترا في شهر ديسمبر، خاصًة وأنه ضمن الصدارة والتأهل إلى الدور التالي.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

كوستاس تسيمكاس - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - نيكو ويليامز

أليكس أوكسلايد تشامبرلين - تايلر مورتون - نابي كيتا

تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - جيمس ميلنر

Good morning, Reds! 😁



You're still thinking about that Origi winner aren't you? 😅 pic.twitter.com/hOn7zDsyMp — Liverpool FC (@LFC) December 5, 2021

تشكيل ميلان المتوقع

يعاني الروسونيري من بعض الغيابات أبرزها ريبيتش، جيرو بالإضافة إلى كايير الذي انتهى موسمه بقطع في الرباط الصليبي.

التشكيل | 4-3-3

مايك مانيان

ثيو هيرنانديز - فيكايو توموري - أليسو رومانيولي - أليساندرو فلورينزي

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي

إبراهيم دياز

رافائيل لياو - زلاتان إبراهيموفيتش

