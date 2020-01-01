موعد مباراة ميلان ضد سبال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ميلان ضد نظيره سبال ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

يحل فريق ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره سبال يوم الأربعاء القادم الأول من شهر يوليو، على ملعب باولو موتزا، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من االدوري الإيطالي.

وسيسعى الروسونيري لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة نتائجه الطيبة، منذ عودته للكالتشيو، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، بعد أن نجح في الفوز على ليتشي برباعية ثم على روما في الجولة الماضية بهدفين مقابل لا شيء.

في المقابل سيُحاول فريق سبال تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الهروب من قاع الكالتشيو، وذلك بعد أن مُني بخسارة عريضة على يد نابولي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 42 نقطة في لائحة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يتواجد فريق سبال في المركز الأخير برصيد 18 نقطة فقط.

والآن نستعرض معًا موعد المباراة والقنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ماهو موعد مباراة ميلان ضد سبال؟

موعد مباراة ميلان ضد سبال هو الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، الموافق 10 ذو القعدة 1441 هجريًا على ملعب باولو موتزا.

صافرة البداية في المباراة ستنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مصر، الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد سبال؟

عادت قنوات بي إن سبورت، المالكة لحقوق نقل مباريات الكالتشيو بشكل حصري في الشرق الأوسط، لتنقل أحداث الدوري الإيطالي من جديد، بعد أن توقفت لعدة أيام، معللة ذلك بوجود أسباب قانونية، حيث ستكون المباراة مذاعة عبر قناة beIN sports HD4.

كما سيكون بإمكان متابعي جول.كوم متابعة البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع جول قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد سبال - ميلان باولو ماتزا الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية

ما هو التشكيل المتوقع لميلان؟

سيفتقد ميلان لخدمات ليو دوارتي وماتيو موساكيو، بينما ستكون باقي كتيبة المدرب ستيفانو بيولي جاهزة لخوض مواجهة سبال، ورغم عودة إبراهيموفيتش من الإصابة إلا أنه قد لا يبدأ حتى اكتمال لياقته.

النجاح يجذب النجاح 😉🔴⚫️ https://t.co/uy8OYKkDrg — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 30, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد بيولي على تشكيلته التي خاضت مباراة روما حيث جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى ورومانيولي في قلب الدفاع ومع ثنائية فرانك كيسي وإسماعيل بن ناصر في منتصف الملعب وخط هجوم بقيادة كاستييخو وريبيتش.

التشكيل المتوقع | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

تيو هيرنانديز - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - أندريا كونتي

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

هاكان تشالهانوغلو - لوكاس باكيتا - سامو كاستييخو

أنتي ريبيتش

ما هو التشكيل المتوقع لسبال؟

وسيدخل فريق سبال مواجهته أمام ميلان القادمة، وهو يُعاني من ثلاثة غيابات بين صفوفه.

حيث يغيب عن الفريق حارس المرمى بيريشا، بالإضافة إلى قلب الدفاع زوكانوفيتش والمهاجم فيردريكو دي فرانشيسكو، وذلك لنفس السبب وهو الإصابة، فيما سيغيب فيليبي بدعي الإيقاف.

التشكيل المتوقع | 4-4-2

كارلو ليتيتسا

محمد فارس - كيفن بونيفازي - فرانشيسكو فيتشاري - ياكوبو سالا

ماتيا فالوتي - بريان دابو - ميركو فالديفيوري - ماركو داليساندرو

سيرجيو فلوكاري - ألبيرتو تشيري