موعد مباراة الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ميلان والإنتر في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2020-21، وما هي القنوات الناقلة لديربي ميلانو؟ وما هو التشكيل المتوقع؟

يفتح ملعب سان سيرو أبوابه لديربي ميلانو الأول بعد عودة كرة القدم للحياة من جديد بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، وذلك يوم السبت 17 أكتوبر.

منذ بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي خاض الإنتر 3 مباريات، فاز في اثنتين على فيورنتنيا وبينيفينتو في الجولتين الأولى والثانية، وتعثر في الجولة الأخيرة أمام لاتسيو بالتعادل بهدفٍ لمثله، ليأتي الفريق في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط.

يعيش ميلان أفضل فتراته منذ السقوط في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، فالفريق لم يخسر منذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وهو أحد فريقين فقط لم يخسرا في الأسابيع الثلاثة الأولى في السيري آ هذا الموسم رفقة أتالانتا، والمتفوق على الروسونيري بفارق الأهداف فقط.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الإنتر ضد ميلان والقنوات الناقلة وأكثر...

ما هو موعد مباراة الإنتر ضد ميلان؟

موعد مباراة الإنتر ضد ميلان هو يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وبالطبع سيحتض ديربي ميلانو الملعب التاريخي للديربي سان سيرو.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإنتر ضد ميلان؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث للدوري الإيطالي في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالطبع سيذاع ديربي ميلانو بين ميلان والإنتر على شاشتها.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة على التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الإنتر - ميلان السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS HD 4 سان سيرو

التشكيل المتوقع للإنتر

يغيب عن الإنتر 6 لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، هم باستوني وناينجولان وشكرينيار وجاليارديني ورادو ويونج، كما يغيب فيتشينو للإصابة، ويغيب سينسي للإيقاف.

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دعونا نبدأ العد التنازلي لـ #ديربي_ميلانو بتلك الليلة الساحرة للنيراتزوري التي سجلنا فيها 4⃣ أهداف، وأطلق مايكون وقتها تلك الصاروخية 🚀🥰 #فورزا_إنتر ⚫️🔵 pic.twitter.com/RCDQReMZrf — إنتر (@Inter_ar) October 16, 2020

مشكلة كبيرة يواجهها كونتي بسبب الكورونا، لكنه لن يغير طريقته بالتأكيد وسيجد البدائل المناسبة، ومن المتوقع أن يبدأ لهاندانوفيتش في حراسة المرمى، كولاروف ودي فري ودامبروزيو في الدفاع، بيريشيتش وفيدال وبروزوفيتش وحكيمي وباريلا في الوسط، وأمامهم لوكاكو ولاوتارو.

التشكيل | 3-4-1-2

سمير هاندانوفيتش

أليكساندر كولاروف - ستيفان دي فري - دانيلو دامبروزيو

إيفان بيريشيتش - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - أشرف حكيمي

نيكولو باريلا

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

التشكيل المتوقع لميلان

تعافى زلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة بفيروس كورونا ومن المتوقع أن يقود الفريق، لكن سيغيب عن الروسونيري بسبب الكورونا جابيا ودوارتي، وسيغيب للإصابة موساكيو وريبيتش.

سيبدأ بيولي بدوناروما في حراسة المرمى، تيو ورومانيولي وكيير وكالابريا في الدفاع، بن ناصر وكيسي وساليماكرس وهاكان وكاستيو في الوسط، وسيقود الهجوم إبراهيموفيتش.

التشكيل | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

تيو هيرنانديز - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - دافيدي كالابريا

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

أليكسيس ساليماكرس - هاكان تشالهان أوغلو - سامو كاستييخو

زلاتان إبراهيموفيتش