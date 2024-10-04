تعرف على موعد مباراة مونزا وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل مونزا، نظيره روما في مباراة هامة وقوية في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2024-2025، على ملعب يو باور.

روما يطمح لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المحبطة من إلفسبورج في الدوري الأوروبي وكذلك في ظل احتلال الجيالوروسي المركز التاسع في الدوري الإيطالي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مونزا وروما في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة مونزا وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

موعد مباراة مونزا وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 هو يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، على ملعب يو باور.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مونزا وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة عبرها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق STARZPLAY.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مونزا - روما الأحد 6 أكتوبر 2024،

19:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية

STARZPLAY يو باور

تشكيل روما المتوقع أمام مونزا في الدوري الإيطالي 2024-2025