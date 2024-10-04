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IF Elfsborg v AS Roma - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD2Getty Images Sport
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أحمد مجدي

موعد مباراة مونزا وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

مونزا v رومامونزاروماالدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة مونزا وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل مونزا، نظيره روما في مباراة هامة وقوية في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2024-2025، على ملعب يو باور.

روما يطمح لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المحبطة من إلفسبورج في الدوري الأوروبي وكذلك في ظل احتلال الجيالوروسي المركز التاسع في الدوري الإيطالي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مونزا وروما في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة مونزا وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

موعد مباراة مونزا وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 هو يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، على ملعب يو باور.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة مونزا وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة عبرها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق STARZPLAY.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مونزا - روماالأحد 6 أكتوبر 2024،
19:00 مصر والسعودية		أبو ظبي الرياضية
STARZPLAY		يو باور

تشكيل روما المتوقع أمام مونزا في الدوري الإيطالي 2024-2025

3الخطة4-2-4
حراسة المرمىميل سيفيلار
خط الدفاعأنخيلينو - جيانلوكا مانشيني - إيفان نديكا - محمد زكي سيلك
خط الوسطمانو كوني - بريان كريستانتي
خط الهجومستيفان الشعراوي - باولو ديبالا - لورينزو بيليجريني - أرتيم دوفبيك
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