موعد مباراة مومباي والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام مومباي سيتي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل الهلال، نظيره مومباي سيتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب نساجي مازندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.

وسقط الهلال، في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام نافباخور، بهدف لمثله بينما فاز على نساجي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وفاز على موبابي في الجولة الماضية بستة أهداف دون رد، وسيطمح لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب من حسم التأهل إلى الدور القادم من البطولة.

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على الجانب الآخر يعاني الفريق الهندي إذ يتذيل المجموعة دون أي نقطة واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة مومباي والهلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مومباي والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة مومباي سيتي والهلال، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 6 نوفمبر 2023، على ملعب مركب شري شيف شهاتراباتي الرياضي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مومباي والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.