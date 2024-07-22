موعد مباراة منتخب مصر والدومينكان في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام الدومينكان في افتتاح مباريات أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب المصري، لافتتاح مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة الدومينكان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك الفراعنة في المجموعة الثالثة من البطولة، برفقة كل من إسبانيا، أوزبكستان، بالإضافة إلى منتخب الدومينكان.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر والدومينكان في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة مصر والدومينكان في أولمبياد 2024 ؟

موعد مباراة مصر والدومينكان في أولمبياد 2024، هو يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 على ملعب لا بوجوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة مصر والدومينكان في أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر والدومينكان على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر والدومينكان في أولمبياد 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - الدومينكان الأربعاء 24 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 لا بوجوار

تشكيل مصر المتوقع أمام الدومينكان في أولمبياد 2024: