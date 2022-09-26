موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام ليبيريا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام ليبيريا، والتي تقام في إطار استعدادات "الفراعنة" للمرحلة المقبلة، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يخوض منتخب مصر مباراته الودية الثانية في التوقف الدولي بسبتمبر الجاري، والتي ستكون ضد ليبيريا في ستاد برج العرب.

فاز الفراعنة في المباراة الأولى تحت قيادة روي فيتوريا المدرب الجديد على النيجر بثلاثة أهدافٍ دون رد، وقدم أداء طمأن الجمهور.

فشل الفراعنة في الوصول لكأس العالم 2022، وبعد رحيل كيروش تولى إيهاب جلال قيادة الفريق وخاض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2023، لكنه أقيل بعد الخسارة من إثيوبيا.

رغم عدم وجود مواعيد هامة للمنتخب في الأشهر القادمة، إلا أن المعسكر الحالي هامًا بالنسبة للفراعنة، وذلك لوقوف المدرب الجديد على حالة المنتخب.

ما هو موعد مباراة مصر الودية أمام ليبيريا؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة مصر الودية أمام ليبيريا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مصر وليبيريا هو يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وتقام المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر الودية أمام ليبيريا؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث مباريات منتخب مصر الودية حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة "الفراعنة" أمام ليبيريا على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - ليبيريا الثلاثاء 27 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT 1 ستاد برج العرب

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب روي فيتوريا على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتوح - أحمد حجازي- محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

إمام عاشور - طارق حامد - حمدي فتحي

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه