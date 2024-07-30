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جدول مباريات المغرب في أولمبياد باريس 2024
أحمد مجدي

موعد مباراة منتخب المغرب وأمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة منتخب المغرب وأمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة...

يستكمل المنتخب المغربي مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة أمريكا في الدور ربع النهائي.

وتصدر أسود الأطلس المجموعة الثانية من البطولة، متفوقًا على كل من الأرجنتين، العراق، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

وقدم المغاربة عرضًا رائعًا في الجولة الأولى أمام الأرجنتين وفازوا عليها 2-1 قبل أن يسقطوا أمام أوكرانيا 2-1، ويفوزوا في الجولة الأخيرة على العراق 3-0.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب وأمريكا في ربع نهائي أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة المغرب وأمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024؟

موعد مباراة المغرب وأمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2024 على ملعب حديقة الأمراء.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر والسعودية، 14:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأمريكا في ربع نهائي أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة المغرب وأمريكا على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

شاهد البث المباشر لمباراة المغرب وأمريكا في أولمبياد 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
المغرب - أمريكاالجمعة 2 أغسطس 2024،
16:00 مصر والسعودية، 14:00 المغرب		beIN Sports HD 1
المغربية الرياضية		حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع للمغرب أمام أمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىمنير المحمدي
خط الدفاعمهدي بوكامير - زكريا الواحدي - أسامة العزوزي - أشرف حكيمي
خط الوسطأسامة تارجالين - بلال الخنوس - أمير ريتشاردسون
خط الهجومعبد الصمد الزلزولي - إلياس أخوماش - سفيان رحيمي
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