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جدول مباريات أولمبياد باريس 2024 من المجموعات حتى النهائي
أحمد مجدي

جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024

الألعاب الأولمبية الصيفيةالمغرب تحت 23 عامًا

تعرف على جدول مباريات منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وما هو ترتيب مجموعة أسود الأطلس في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024؟؟

يشارك المنتخب المغربي في أولمبياد باريس، والتي ستنطلق في 24 يوليو 2024 وتستمر حتى 9 أغسطس 2024.

سبق لمنتخب مصر المشاركة في الأولمبياد 8 مرات من قبل، وأفضل المراكز التي حققها هي الوصول للدور ربع النهائي في أولمبياد ميونخ 1972.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

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متى تبدأ أولمبياد باريس 2024؟

ستبدأ منافسات كرة القدم في اولمبياد باريس 2024 من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024 وتقام المباراة النهائية في التاسع من أغسطس 2024.

ما القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024؟

تنقل فعاليات أولمبياد باريس 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة التالية

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ترتيب مجموعة منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

أوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 منتخب المغرب الأولمبي في مجموعة قوية، تضم كلاً من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

المجموعة الثانية
الترتيبالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1الأرجنتين00000000
2المغرب00000000
3أوكرانيا00000000
4العراق00000000

جدول مباريات منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

المباراة
الموعد
النتيجةالملعب
الأرجنتين - المغربالأربعاء 24 يوليو 2024
18:00 مصر والسعودية		-جيوفروي
أوكرانيا - المغربالسبت 27 يوليو 2024
17:00 مصر والسعودية		-جيوفروي
المغرب - العراقالثلاثاء 30 يوليو 2024
17:00 مصر والسعودية		-نيس
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