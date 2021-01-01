موعد مباراة منتخب العراق والإمارات الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة الودية الاستعدادية التي تجمع بين منتخبي العراق والإمارات بملعب زعيبل بنادي الوصل، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة العربية؟

يستقبل ملعب زعيبل بنادي الوصل قمة عربية خالصة تجمع بين منتخب الإمارات صاحب الأرض أمام نظيره منتخب العراق، في مباراة ودية استعدادية تقام بينهما يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام هذه المباراة خارج الأجندة الدولية، والهدف منها هو الإعداد القوي للمباريات القادمة في تصفيات كأس أمم آسيا وكأس العالم والمقرر لها في شهر مارس المقبل.

منتخب الإمارات أقال مدربه لويس بينتو بعد مباراة واحدة فقط قادها، ثم أعاد بيرت فان مارفيك مرة أخرى لقيادة أولاد زايد، والذي يسعى إلى الاستعداد بصورة مثالية بالتغلب على عملاق كالعراق.

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من جهة أخرى يحاول المدرب كاتانيتش الوقوف على مستويات بعض العناصر الجديدة، وليس هناك أفضل من مباراة أمام الإمارات للكشف عن شخصية وإمكانات كل لاعب عراقي.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الإمارات والعراق وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الإمارات والعراق؟

موعد مباراة منتخب الإمارات ومنتخب العراق هو الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، الموافق 28 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب زعيبل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساءً بتوقيت العراق.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارت والعراق؟

حتى الآن، أُعلن عن أن قناة الشارقة المفتوحة هي من ستنقل المباراة بتقنية HD وكذلك SD.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.