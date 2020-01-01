موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر وتوجو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة؟

واصل منتخب مصر نتائجه السلبية، وهذه المرة بتعادل مخيب للآمال مع منتخب جزر القمر بدون أهداف، في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون.

وكان منتخب مصر قد اكتفى بالتعادل الإيجابي مع منتخب كينيا في الجولة الماضية بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، لتكون صدمة كبيرة بالنسبة للجمهور المصري.

الجميع توقع أن ينتفض المنتخب المصري بعد حجم الضغوطات التي وقعت على كاهل اللاعبين، إلا أن الأداء كان مخيبًا للآمال للغاية أمام جزر القمر، في مباراة قد تكون فيها كتيبة المدرب حسام البدري محظوظة بالخروج بنقطة منها من الأساس.

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في الوقت نفسه فقد بدا واضحًا حجم تأثر الفراعنة بغياب نجمهم الأول وأسطورتهم، محمد صلاح، والذي ابتعد عن المشاركة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الجولات الماضية من الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول.

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عمد حسام البدري على إيجاد الحلول البديلة له، ورغم ما أكده في المؤتمرات الصحفية مرارًا وتكرارًا أن لديه القدرة على تعويض غياب صلاح، لكن الواقع يقول أن مصر كانت مفتقدة لأهم لاعبيها في آخر 10 سنوات وفشل الجهاز الفني في إيجاد اللاعب المناسب الذي يعوضه.

موقف المجموعة الآن هو تصدر جزر القمر برصيد 4 نقاط، بينما تحتل مصر المركز الثاني برصيد نقطتين، ثم كينيا بنقطة وتوجو بدون رصيد من النقاط، مع وجود مباراة ستقام مساء الإثنين بين كينيا وتوجو لحساب الجولة الثانية.

كان من المقرر أن يستقبل المنتخب المصري نظيره توجو في الجولة الثالثة، في يوم 31 أغسطس 2020، الموافق 12 محرم 1442، لكن تأجلت المباراة إلى 14 نوفمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مصر وتوجو في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة وأكثر..

موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وتوجو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 هو يوم السبت 14 نوفمبر 2020، وستقام المباراة في ستاد القاهرة الدولي.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.