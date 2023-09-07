تعرف على موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة تبدو تحصيل حاصل لمنتخب مصر، لكنها ليست كذلك في ذهن المدرب روي فيتوريا الذي استدعى قوامه الأساسي بالكامل لهذا المعسكر.

مباراة مصر وإثيوبيا التي تقام لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023، ينتظر أن يجرب فيها فيتوريا العديد من أوراقه سواء الكلاسيكية أو الجديدة.

في السطور التالية من موقع "جول" نستعرض لكم موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 هو يوم الجمعة 8 سبتمبر على ملعب الدفاع الجوي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات أون تايم سبورتس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - إثيوبيا الجمعة 8 سبتمبر 2023

19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس الدفاع الجوي

التشكيل المتوقع لمصر

من المتوقع أن يدخل المدرب روي فيتوري المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - حسام عبد المجيد - محمد هاني

خط الوسط: محمود حمادة - سام مرسي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: إبراهيم عادل - عمر مرموش - مصطفى محمد