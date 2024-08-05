تعرف على موعد مباراة مصر والمغرب في تحديد المركزين الثالث والرابع أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب لا بوجوار، قمة عربية تجمع بين المنتخب المصري، أمام شقيقه المغربي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن أولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب المصري، قد قدم مستويات مميزة في البطولة، ووصل إلى نصف النهائي، أمام فرنسا في لقاء امتد إلى الأشواط الإضافية، ولكن خسره الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف.

على الجانب الآخر حال أسود الأطلس، لا يختلف كثيرًا عن المنتخب المصري، فقد وصل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي بعد التغلب على الولايات المتحدة في ربع النهائي برباعية نظيفة، ولكن خسر أمام إسبانيا في نصف النهائي بهدفين لهدف.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024 ؟

موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024، هو يوم الخميس 8 أغسطس 2024 على ملعب لا بوجوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية، 19:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة ل مباراة مصر والمغرب في أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر والمغرب على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - المغرب الخميس 8 أغسطس 2024،

18:00 مصر والسعودية، 16:00 المغرب beIN Sports HD 1

المغربية الرياضية لا بوجوار

التشكيل المتوقع لمصر أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى حمزة علاء خط الدفاع كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد خط الوسط محمد النني - محمد شحاتة - محمود صابر خط الهجوم أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل

التشكيل المتوقع للمغرب أمام مصر في أولمبياد باريس 2024: