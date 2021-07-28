موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل في إطار الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه منتخب مصر الأولمبي المنتخب البرازيلي في ستاد سايتاما 2002، في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2021.

استهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بالتعادل مع إسبانيا سلبيًا بدون أهداف، وذلك قبل أن يخسروا من الأرجنتين ويحققوا الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، فصعد المنتخب المصري لدور 8 كوصيف عن المجموعة الثالثة.

فيما فاز منتخب السامبا في المباراة الأولى على ألمانيا ثم تعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، فتأهل للدور الثاني في أولمبياد طوكيو كمتصدر عن المجموعة الرابعة.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

وسنتعرف في الأسطر التالية من موقع جول، على موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو؟

موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو هو يوم السبت 31 يوليو 2021، وستقام في ستاد سايتاما 2002.

وستنطلق صافرة المباراة الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث مباريات أولمبياد طوكيو 2021، وستقوم بإذاعة مباراة مصر والبرازيل على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - مصر السبت 31 يوليو 2021،

12:00 مصر، 13:00 السعودية beIN SPORTS XTRA 2 ستاد سايتاما 2002

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريه جاردين على التشكيل الآتي..

Adversário definido🇧🇷🇪🇬



No sábado (31), às 7h (horário de Brasília), a #SeleçãoOlímpica encara o Egito na briga pela classificação nos #JogosOlímpicos . Vamos, Brasil! pic.twitter.com/inF6CzWXpu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 28, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

سانتوس

جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

برونو جيمارايش - دوجلاس لويز

كلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

ماتيوس كونيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يبدأ المدرب شوقي غريب بالتشكيل الآتي..

🔴 شوقي غريب بعد التأهل لدور ال8:

تأهلنا بمجهودنا .. ولم ننتظر نتائج الآخرين ....⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/eJDDgeZxY2 — EFA.eg (@EFA) July 28, 2021

التشكيل | 3-4-3

محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر