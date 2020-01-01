موعد مباراة مصر وتوجو الإياب في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مضر وتوجو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وما هي القنوات التي ستنقل مباراة الفراعنة الهامة؟

يسافر منتخب مصر لمواجهة نظيره توجو على ملعب كيجيه بالعاصمة لومي، وذلك لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وكان المنتخب المصري قد تمكن من الفوز بصعوبة في القاهرة على توجو، ليتساوى مع جزر القمر بخمس نقاط لكل منهما في صدارة ترتيب المجموعة.

ستسعى كتيبة حسام البدري للفوز الأول لها خارج الديار في ولاية مدرب الأهلي الأسبق، وبالتبعية وضع القدم الأول في البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون.

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بالطبع سيستمر غياب محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا وصحيح أن ذلك سيؤثر سلبًا على الفراعنة ولكن لن تتوقف الآمال عن العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة منتخب مصر وتوجو؟

موعد مباراة منتخب مصر أمام توجو هو الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، الموافق 2 ربيع الآخر 1442، على ملعب كيجيه.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو؟

تبث مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصورة حصرية، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 7 لنقل مباراة مصر وتوجو.

أما إذا لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - توجو الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 كيجيه

تشكيل منتخب مصر ضد توجو

غيابان هامان في صفوف منتخب مصر قبل مباراة توجو بسبب فيروس كورونا، هما نجم ليفربول محمد صلاح، ونجم آرسنال محمد النني الذي خرج من القائمة بعد خروج المسحة قبل المباراة بنتيجة إيجابية، ويغيب أيضًا عمرو السولية للإيقاف.

7 تغييرات أجراها حسام البدري في تشكيلة منتخب مصر عن المباراة السابقة، تمثلت في أحمد توفيق بدلاً من محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأيمن أشرف بدلاً من أحمد أبو الفتوح في الظهير الأيسر، كذلك سيبدأ بطارق حامد وحمدي فتحي وكوكا ومحمد شريف.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - محمود الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق

طارق حامد - حمدي فتحي

محمود تريزيجيه - محمد مجدي أفشة - محمد شريف

أحمد حسن كوكا

التشكيل المتوقع لتوجو

من المتوقع أن يعتمد المدرب كلود لورا على نفس تشكيلته في مباراة القاهرة، وستكون على النحو الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

مالكولم باركوم

لاوسون - داكونام - كانجنيفي تشاتشيو - كلوسه أجبوزو

سونو - أتشو

بيبو - أييتي - لابا كودجو

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