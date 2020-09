موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في كأس كاراباو والقنوات الناقلة

يستضيف نادي بيرنلي على ملعبه تيرف مور نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

فاز السيتي في آخر لقاءاته في كأس كاراباو أمام نادي بورنموث بنتيجة ٢-١، بينما آخر مباراة خاضها الفريق كانت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتلقى هزيمة كبيرة أمام فريق ليستر سيتي بنتيجة ٥-٢، ويحتل السيتيزنس المركز ١٣ في الترتيب حتى الآن برصيد ٣ نقاط حيث لعب الفريق مبارتين حقق الفوز في الأولى بنتيجة ٣-١ أمام فريق وولفرهامبتون، وخسر في المباراة الثانية، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في المباراة القادمة للتأهل للدور التالي من البطولة والمنافسة على الفوز بالكأس.

أما صاحب الأرض فكان قد تمكن من تحقيق الفوز في آخر مبارياته في كأس الرابطة والتي جمعته مع نادي ميلوول بنتيجة ٢-٠، وآخر مباراة لعبها الفريق كانت في الدوري الإنجليزي وتلقى فيها هزيمة بهدف دون مقابل أمام نادي ساوثامبتون، ويحتل بيرنلي المركز ١٨ في الجدول حتى الآن حيث لعب مبارتين خسر في كليهما، ويأمل الفريق الظهور بشكل مشرف وأداء مباراة قوية وتحقيق فوز غالي، كانت آخر مباراة جمعت بيرنلي أمام مان سيتي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف دون مقابل.

في هذا التقرير سنتحدث عن كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي من موعد وقنوات ناقلة والتشكيل المتوقع..

سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية للأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2020

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 على تيرف مور، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

تذاع مباريات كأس كاراباو حصريًا في الشرق الأوسط على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي على beIN SPORTS HD 1.

يغيب عن بيرنلي في مباراة مانشستر سيتي كورك وبن مي وتاركوفسكي وبرادي وجودموندسون وبارنز ورودريجيز بداعي الإصابة.

REACTION | Sean Dyche gives his reaction to this evening’s defeat.