موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما هي القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع؟

يفتح استاد أولد ترافورد أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، وذلك يوم السبت القادم 1 فبراير 2020، الموافق 7 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

استطاع الشياطين الحُمر أن ينتصروا على الذئاب في منتصف شهر يناير بكأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن توالت الهزيمة على يد ليفربول ثم بيرنلي، قبل أن يعود الفريق مرة أخرى لينتصر في كأس الاتحاد ومن ثم الانتصار الرائع والأخير على مانشستر سيتي في كأس الرابطة، ويحتل الفريق حتى الأن المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

على الجانب الأخرى يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 34 نقطة، متساوياً مع اليونايتد في عدد النقاط، ويقدم الفريق مستوى قوي ورائع خاصة أمام الفرق الكبرى، ليستحق حتى الأن لقب الحصان الأسود في البطولة، ولا شك أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقان.

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وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول سنتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد الذئاب ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون أولد ترافولد السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيفتقد مانشستر يونايتد لخدمات الثلاثي ماكتوميناي، بوجبا وراشفورد للإصابة، وعدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحمر لأي لاعب آخر عن مواجهة وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافولد.

من المنتظر أن يقوم النرويجي سولشاير بتغيير طريقة اللعب التي يعتمد عليها دائماً وهي (4-2-3-1)، .

التشكيل | 4-2-3-1

ديفيد دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

أندرياس بيريرا - خوان ماتا - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

الغيابات والتشكيل المتوقع لوولفرهامبتون

لا يملك وولفرهامبتون أي غيابات عن مباراة مانشستر يونايتد في مباراة الإعادة بين الطرفين، وستكون كل تشكيلة المدرب البرتغالي نونو سانتو جاهزة لتحقيق المفاجأة خارج أرضه.

من المتوقع أن يعتمد نونو سانتو على طريقته المعتادة (3-4-3) بتواجد باتريسيو في حراسه المرمى، أمامه الثلاثي كودي، ديندونكر، سايس وأمامه رباعي عبارة عن نيفيس وموتينيو في العمق وعلى الأطراف جوني يسارًا ودوهيرتي يمينًا، وفي المقدمة الثلاثي تراوري، جوتا وخيمينيز.

التشكيل | 3-4-3