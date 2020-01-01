موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل على ملعب أولد ترافورد وذلك ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل اليونايتد المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 62 نقطة، وذلك بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء.

بينما يتواجد وست هام في المركز الخامس عشر في سلم الترتيب برصيد 37 نقطة، بعد نجاحه في تحقيق فوز عريض على حساب واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وكانت مباراة الدور الأول التي جرت بين الفريقين على ملعب لندن لحساب الجولة السادسة قد انتهت لصالح فريق وست اهم بالفوز بهدفين مقابل لا شيء.

والآن نستعرض معاً في التقرير التالي، موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام والقنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام هو الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 1 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب أولد ترافورد.

ستنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام؟

سيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام على قنوات بي إن سبورت كما جرت العادة، وستبث عبر القناة الثانية beIN Sports HD 2.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة مانشستر يونايتد - وست هام أولد ترافورد الأربعاء 22 يوليو 2020،

1 ذو الحجة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

وسيدخل اليونايتد مباراة وست هام مفتقداً للاعبيه أكسيل توانيزيبي وإيريك بايلي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى فيل جونز.

سولشاير يتحدث بعد الخروج من #كأس_الاتحاد.. — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 19, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

أنتوني مارسيال

ما هو التشكيل المتوقع لوست هام؟

بينما سيغيب عن وست هام جيريمي ناكاجيا وبابلو زاباليا بسبب نزاع في العقد بينهما وبين النادي، بالإضافة إلى سنودجراس بداعي الإصابة.

🙌 أهداف فوزنا الاخير ضد واتفورد 🙌 pic.twitter.com/D7w6RM7wtb — ويست هام يونايتد (@WestHamUtdAr) July 19, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

لوكاش فابيانسكي

آرون كريسويل - فابيان بالبوينا - عيسى ديوب - ريان فريدريكس

ديكلان رايس- توماش سوتشيك

بابلو فورنالس - مارك نوبل - جارود براون

ميكائيل أنطونيو