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Antony Man United Takehiro Tomiyasu Arsenal(C)Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أولد ترافورد، مباراة هامة وقوية ضمن قمة مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، بين مانشستر يونايتد وآرسنال.

آرسنال يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي، على قمة الترتيب خاصة وأن سيتي لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر مانشستر يونايتد، وبعد سلسلة من النتائج السلبية، يدخل اللقاء بهدف مصالحة الجماهير ومحاولة الخروج بنقاط المباراة كاملة، والعودة لطريق الانتصارات من أجل محاولة حجز مقعدًا في المسابقات الأوروبية الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مانشستر يونايتد وآرسنال في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

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ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 12 مايو 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مانشستر يونايتد - آرسنالالأحد 12 مايو 2024،
18:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأونانا
خط الدفاعدالوت - ماكتومناي - جوني إيفانز - آرون وان بيساكا
خط الوسطكاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز
خط الهجومماركوس راشفورد - هويلاند - جارناتشو

التشكيل المتوقع لآرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىرايا
خط الدفاعبن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - تاكيهيرو تومياسو
خط الوسطجورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد
خط الهجومبوكايو ساكا - كاي هافيرتز - تروسارد
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